Güncel Haberler

İstanbul'da kaçak kurbanlık getirenlere göz açtırılmıyor, Almanya'ya ihracatta mayıs ayı rekoru, ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı, TMO hububat alımını 530 noktadan yapacak, Futbolda 61. Türkiye Kupası sahibini buluyor, Osmanlı'nın Prizren'deki ecdat yadigarı eserleri Balkan tarihine ışık tutuyor.

6 Nisan 1920

1- İstanbul'da kaçak kurbanlık getirenlere göz açtırılmıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca:

"7/24, 365 gün denetim yapıyoruz ama Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda hayvan hareketleri Kurban Bayramı döneminde arttığından dolayı son 1 haftadır denetimlerimizi yoğunlaştırdık"

"(Kurbanlık seçerken) Gözleri parlak mı, kulağında küpe var mı, bunlara bakacaklar. Bir de 'Tarım Cebimde' diye bir uygulamamız var. Aldıkları hayvanın kulak küpesini girdikleri takdirde anne adı, baba adı, doğum tarihi, yapılan aşılar ve bütün bilgiler orada var"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Almanya'ya ihracatta mayıs ayı rekoru

-Türkiye 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi

-Ülkeye mayıs ayında en fazla dış satımı 426 milyon 440 bin dolarla otomotiv endüstrisi yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı

Mücevher sektörü, ABD'ye mayıs ayında 148 milyon 24 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi

-Türkiye'nin ABD'ye ihracatı bu dönemde 20 milyon 745 bin dolar arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- TMO hububat alımını 530 noktadan yapacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"9,2 milyon ton lisanslı depo kapasitesi, yaklaşık 4 milyon ton da TMO'nun kendi depolama kapasitesi var"

"Aldığımız ürünleri depolamak için her türlü imkanı kullanırız, üreticilerimiz müsterih olsunlar"

"Bize ürününü teslim eden üreticilerimize bedellerini 30 gün içerisinde ödeyeceğiz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- GRAFİKLİ - Futbolda 61. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Kupanın finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak

Finalistlerden Fenerbahçe daha önce 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu

Medipol Başakşehir ise daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı

Kupa tarihinde rekorları elinde bulunduran Galatasaray, 23 kez final oynadığı organizasyonda 18 kez şampiyon oldu

Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 24 farklı takım finalde mücadele etti, 16'sı şampiyonluk yaşadı

(Ercan Çakar/İstanbul)

6- Osmanlı'nın Prizren'deki ecdat yadigarı eserleri Balkan tarihine ışık tutuyor

Bir zamanlar Osmanlı toprakları olan Kosova'nın Prizren kentindeki ecdat yadigarı kültürel ve mimari yapılar turistlerin gezdiği lokasyonlar arasında yer alıyor

Bugüne ulaşan eserler 4-5 asırlık eserler, Osmanlı'nın Balkanlar'daki mimari anlayışının en güzel örneklerini oluşturuyor

(İbrahim Halil Aktürk/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

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