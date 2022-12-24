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Günbatımında Piramit Manzarası

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Günbatımında Piramit Manzarası

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Yılsonu tatil mevsimine günler kala Mısır, turizmde kış sezonunun en yoğun dönemine girdi.

Günbatımında Piramit ManzarasıMısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deve üzerinde ilerleyen turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Yılsonu tatil mevsimine günler kala Mısır, turizmde kış sezonunun en yoğun dönemine girdi. Piramitler, Mısır'da turistlerin görmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Günbatımında Piramit ManzarasıMısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde ata binmiş turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Günbatımında Piramit ManzarasıMısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deveye binmiş insanlar, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Günbatımında Piramit ManzarasıMısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deve üzerinde ilerleyen turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Mısır Güncel Haberler

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