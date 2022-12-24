Günbatımında Piramit Manzarası Güncel Haberler KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Yılsonu tatil mevsimine günler kala Mısır, turizmde kış sezonunun en yoğun dönemine girdi. Mısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deve üzerinde ilerleyen turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Yılsonu tatil mevsimine günler kala Mısır, turizmde kış sezonunun en yoğun dönemine girdi. Piramitler, Mısır'da turistlerin görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Mısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde ata binmiş turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Mısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deveye binmiş insanlar, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Mısır'ın Giza kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Giza Piramitleri'nde deve üzerinde ilerleyen turistler, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Mısır Güncel Haberler

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