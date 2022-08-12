Gün batımında 'Dolunay' görüntülendi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneşin batışı Dolunayın dağların arkasından yükselişi Rüzgar tribünlerinin arkasından yükselen dolunay Dolunayı gözlemleyen vatandaş VAN - Van'da akşam saatlerinde güneşin batışının ardından gökyüzünde beliren dolunay, dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneşin batışı Dolunayın dağların arkasından yükselişi Rüzgar tribünlerinin arkasından yükselen dolunay Dolunayı gözlemleyen vatandaş VAN - Van'da akşam saatlerinde güneşin batışının ardından gökyüzünde beliren dolunay, dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. Güncel AA / Mesut Varol Van Güncel Haberler

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