Gün batımı
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Yılantaş Yaylası'nda gün batımı Güneşin batışının oluşturduğu kızıllık Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası'nda gün batımı saatlerinde gökyüzündeki kızıllık, güzel görüntüler oluşturdu.
Yılantaş Yaylası'nda gün batımı
Güneşin batışının oluşturduğu kızıllık Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası'nda gün batımı saatlerinde gökyüzündeki kızıllık, güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü yaylada zaman zaman yağmur etkili oldu.
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel