Gün batımı - Haberler

Gün batımı
AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Karadeniz sahili Gün batımından görünüm TRABZON - Trabzon'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık, Karadeniz sahilinde güzel görüntüler oluşturdu.
Karadeniz sahili
Gün batımından görünüm TRABZON - Trabzon'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık, Karadeniz sahilinde güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde bir spor takımı antrenman yaparken bazı vatandaşlar gün batımı eşliğinde yürüyüş yaptı.
AA / Hasan Taşcan - Güncel