Gün batımı - Haberler

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Gün batımı

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Karadeniz sahili Gün batımından görünüm TRABZON - Trabzon'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık, Karadeniz sahilinde güzel görüntüler oluşturdu.

Karadeniz sahili

Gün batımından görünüm TRABZON - Trabzon'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık, Karadeniz sahilinde güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde bir spor takımı antrenman yaparken bazı vatandaşlar gün batımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Karadeniz Trabzon Güncel Haberler

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