Gümüştaş Madencilik: 'Alihoca Köyü Yakınında Bir Çalışmamız Yoktur ve Bahsi Geçen Sözde Maden Atığının İşletmemizden Alihoca Köyü Dere Yatağına...

Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Alihoca köylüleri, Gümüştaş Madencilik’in dere yataklarına atık döktüğünü iddia ederken, bu atıkların da yağmur ve sel sularıyla birlikte köylerine zarar verdiğini ifade etmişlerdi. Gümüştaş Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi ise; “Haberde belirtildiği üzere sel sularının, ilk önce Maden köy tarla ve bahçelerine zarar vermesi gerekirken bu köyde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen 6 km uzaklıktaki Alihoca köyüne zarar verdiğinin belirtilmesi manidardır. Alihoca köyü yakınında bir çalışmamız yoktur ve bahsi geçen sözde maden atığının işletmemizden Alihoca köyü dere yatağına taşınması mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Alihoca köylüleri, Gümüştaş Madencilik'in dere yataklarına atık döktüğünü iddia ederken, bu atıkların da yağmur ve sel sularıyla birlikte köylerine zarar verdiğini ifade etmişlerdi. Gümüştaş Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi ise; "Haberde belirtildiği üzere sel sularının, ilk önce Maden köy tarla ve bahçelerine zarar vermesi gerekirken bu köyde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen 6 km uzaklıktaki Alihoca köyüne zarar verdiğinin belirtilmesi manidardır. Alihoca köyü yakınında bir çalışmamız yoktur ve bahsi geçen sözde maden atığının işletmemizden Alihoca köyü dere yatağına taşınması mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Ulukışla'ya bağlı Alihoca köyü, yoğun yağış nedeniyle oluşan sel, köye zarar verdi. Köylüler yaptığı açıklamalarda, bölgedeki maden şirketi Gümüştaş Madencilik'in pasa döktüğünü iddia ettiler.

Gümüştaş Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri, ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Maden şirketi yetkilileri, söz konusu Alihoca köyünde madencilik faaliyeti yürütmediklerini, işletmelerinin Alihoca köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Maden köyünde olduklarını ifade ettiler.

Ayrıca, şirket yetkililer, bugün bahsi geçen dereye giderek buradan bugün çektiklerini belirttikleri görüntüleri de ANKA ile paylaştı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"YANLIŞ VE KÖTÜ NİYETLİ OLUP DOĞRUYU YANSITMAMAKTADIR: Haberde iddia edildiği gibi Niğde Ulukışla Alihoca köyünde meydana gelen sel felaketinde dere yataklarına atık döküldüğü ve bu nedenle bahçelerine şirketimiz tarafından dökülen atıkların sebep olduğu ifadeleri tamamen yanlış ve kötü niyetli olup doğruyu yansıtmamaktadır.

İŞLETMEMİZ İLE ALİHOCA KÖYÜ ARASINDA 6 KİLOMETRELİK BİR MESAFE BULUNMAKTADIR: Gümüştaş Madencilik, Maden Köyü sınırlarında olup işletmemizin Alihoca Köyü ile herhangi bir irtibatı olmadığı gibi bahsedilen dere yataklarında işletmemize ait herhangi bir atık taşınmamaktadır ve bulunmamaktadır. İşletmemiz ile Alihoca köyü arasında 6 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Yaklaşık 2000 yıl öncesinden madencilik yapılan bu bölgede çok sayıda antik maden işletmesi bulunmaktadır. Hatta konu ile ilgili Kalkan Kaya olarak adlandırılan bölgede ilk yazılı maden ruhsatı bulunmaktadır ve Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

BU DERELER MADEN KÖYÜ SINIRLARINDA KALMAKTA VE ÇEVREYİ ETKİLEYECEK PASA DÖKÜM VESAİR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR: Gümüştaş Madencilik, 2008 yılında faaliyete girmiş olup tamamen yeraltı işletmesi olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar ki faaliyetlerimizde tamamen işletmemizde izinli alanlar kullanılmış olup herhangi bir atığın dere yataklarına dökülmesi söz konusu değildir. Gümüştaş Madencilik işletme izinleri içerisinde iki dere bulunmakta olup bu dereler Maden köyü sınırlarında kalmakta ve çevreyi etkileyecek pasa döküm vesaire söz konusu değildir.

TÜRKİYE'DE İLK OLARAK BÜYÜK BİR YATIRIMLA FİZİKSEL VE KİMYASAL SU ARITMA ÜNİTESİ KURULDU, HAVZA SULAMASINDA KULLANILIYOR: Gümüştaş madencilik kuruluşundan bugüne kadarki tüm madencilik faaliyetlerinde güvenli, insan odaklı, çevre dostu ve katma değeri yüksek sürdürülebilir bir madencilik anlayışıyla devam etmiş ve devam etmektedir. Hatta Türkiye'de ilk olarak büyük bir yatırım ile fiziksel ve kimyasal su arıtma ünitesi kurulmuş ve bu ünite sayesinde elde edilen temiz su Maden köy havzasında sulama amaçlı kullanılmaya devam etmektedir.

GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOKTUR: Haberde bahsi geçen bu büyük sel afetinde (yetkililerinden aldığımız bilgilere göre 1,5 saatlık bir sürede bu bölgede son 75 yılın en kuvvetli yağışı yaşanmış olup maalesef bölge sel felaketi ile karşı karşıya kalmıştır) işletmemizin dışında olan ve hiçbir bağlantısı olmayan Alihoca köyüne giden farklı dört tane daha dere bulunmaktadır. Aşırı yağış nedeniyle bu derelerden gelen dere yatağı malzemeleri Alihoca köyündeki bu problemi oluşturmuştur, Gümüştaş Madencilik faaliyetleri ile hiçbir bağlantısı yoktur.

BAHSİ GEÇEN SÖZDE MADEN ATIĞININ İŞLETMEMİZDEN ALİHOCA KÖYÜ DERE YATAĞINA TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR: Haberde belirtildiği üzere sel sularının, ilk önce Maden köy tarla ve bahçelerine zarar vermesi gerekirken bu köyde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen 6 km uzaklıktaki Alihoca köyüne zarar verdiğinin belirtilmesi manidardır. Alihoca köyü yakınında bir çalışmamız yoktur ve bahsi geçen sözde maden atığının işletmemizden Alihoca köyü dere yatağına taşınması mümkün değildir.

MADEN KÖY SINIRLARI İÇİNDE KALAN TEKE DERESİNDE HERHANGİ BİR MADEN ATIĞI VE MALZEME BİRİKİMİ OLMADIĞI ÇOK NET OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR: Selden sonra işletmemiz tarafından işletmemiz içerisinde bulunan derelerde gerekli incelemeler yapılmış ve herhangi bir problem olmadığı tespit edilmiştir. Ekteki videolara bakıldığında su arıtma tesisimizin yanında bulunan ve Maden köy sınırları içinde kalan Teke deresinde herhangi bir maden atığı ve malzeme birikimi olmadığı çok net olarak görülmektedir.

MADEN ÜRETİLİRKEN, ÇIKARILIRKEN SİYANÜR KULLANILDIĞI SÖYLEMEK ÇOK MAKSATLI VE KÖTÜ NİYETLİDİR: Ayrıca haberde belirtilen siyanür ile maden çıkarıldığı bilgisi tamamen yalan bir haberdir. Maden üretilirken, çıkarılırken siyanür kullanıldığı söylemek çok maksatlı ve kötü niyetlidir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde maden çıkarılırken hiçbir şekilde siyanür kullanılmadığı azcık konuya ilgi duyan herkes tarafından bilinmektedir.

ÇEVRE DOSTU VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MADENCİLİK ANLAYIŞIYLA DEVAM ETTİRDİK, BUNDAN SONRA DA BU ÇİZGİDE DEVAM ETTİRECEĞİZ: Gümüştaş Madencilik kurulduğu günden bugüne doğal afet durumlarında her zaman yerel halkın yanında olmuş, tüm gücüyle her anlamda desteğini vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere kuruluşumuzdan bugüne kadarki tüm madencilik faaliyetlerimizi milletimizin ve ülkemizin faydası doğrultusunda güvenli, insan odaklı, çevre dostu ve katma değeri yüksek sürdürülebilir bir madencilik anlayışıyla devam ettirdik, bundan sonra da bu çizgide devam ettireceğiz."