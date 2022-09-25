- Gümüşhanelinin Starlink ile imtihanı Gümüşhane'de gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören bir vatandaşın o anları kaydedip ne olduğunu yorumlamasıyla ilgili görüntüler "Gümüşhanelinin Starlink ile imtihanı" dedirtti.

- Gümüşhanelinin Starlink ile imtihanı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören bir vatandaşın o anları kaydedip ne olduğunu yorumlamasıyla ilgili görüntüler "Gümüşhanelinin Starlink ile imtihanı" dedirtti.

Görüntüde bir vatandaşın gökyüzünde ardı ardına dizilmiş Starlink Uydu Ağı Projesine ait uyduları gördüğündeki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Sıralı bir şekilde ardı ardına çok sayıda ışık kümesini gören vatandaşın o anları kaydederken yanındaki arkadaşıyla ilginç diyalogları dikkat çekti.

Gördüğü ışıkları uçak sandığını kaydeden vatandaşın arkadaşının " Elon Musk'un uyduları bu" uyarısına rağmen "Ne kadar uzun uydu bunlar" demesi yüzleri güldürdü.

İşte o diyalog:

-O nasıl bir uydu la? Abi çok uzun ben uçak sandım onu ama. Bu ney la?

-Göktaşı değil abi uydu bu.

-Abi nasıl uydu?

-Uysa da uydu uymasa da uydu.

-Abi uçak mı la?

-Elon Musk'un uydularından.

-Sanki bir şey var da arkasından birşeyler asılmış gibi.

-Harbiden bu ne Gökhan?

-Allah Allah.

-Çektin mi?

-Hala çekiyorum da bu ne? Uçak değil.

-Uydu diyorum daaa.

-Nasıl bir uydu bu.

-Ne kadar uzun ki o.

-Birden çok uydu.

-Abi belki orada var 200 tane ya.

-Ben onu önce uçak sandım, uçağın dumanı dedim ama.

-Ney o?

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği ve internet erişimi sağlayan Starlink uydularının İran'daki olayların ardından o bölgede devreye sokulacağı biliniyor.