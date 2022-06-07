Gümüşhaneli Fırıncı: İnsanlar Ucuz Diye Bayat Ekmek İstiyor - Haberler

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Gümüşhaneli Fırıncı: İnsanlar Ucuz Diye Bayat Ekmek İstiyor

ANKA - Güncel
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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ziyaret ettiği bir fırıncı, “İnsanlar bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat istiyor, 10 müşteriden 9’u” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ziyaret ettiği bir fırıncı, "İnsanlar bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat istiyor, 10 müşteriden 9'u" dedi.

Ahmet Kaya, CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ile birlikte Kelkit'te esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaya'nın ziyaret ettiği bir fırıncı, "İnsanlar bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat istiyor, 10 müşteriden 9'u" diye konuştu. Fırıncı, "Kaç liraya veriyorsunuz bayat ekmeği" sorusuna "Yarı yarıya" yanıtını verdi.

Kaya, bunun üzerine, "Durumu özetleyen bundan bariz bir örnek olamaz" dedi. Fırıncı ise "Sayın vekilim, hakikaten sahip çıkın, çok bozuldu. Ne kanun var ne denetim var ne başka bir şey var. Memleketin ucu kaçtı" diye konuştu.

Ahmet Kaya da "İpin ucu kaçmış durumda, yakalayacağız ve düzelteceğiz" dedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Kaya Trabzon Fırıncı Güncel Haberler

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