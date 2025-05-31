Gümüşhane'ye İdare Mahkemesi Kuruluyor

GÜMÜŞHANE'ye İdare Mahkemesi kurulması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri ve Bakan Oluru ile Gümüşhane'ye İdare Mahkemesi kurulacak. Mahkemenin yargı çevresi ise Gümüşhane ve Bayburt'un mülki sınırları olacak.