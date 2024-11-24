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Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Gümüşhane ve Giresun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Gümüşhane ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane'de 600 rakım üzerindeki bölgelerde yoğun kar beklenirken, Giresun'da bazı yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Gümüşhane ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazırlıklarını tamamladı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 600 rakım üzeri yerlerde yoğun kar yağışı beklendiğine işaret edilerek, vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Giresun

Giresun'un da yüksek kesimlerinde kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Espiye-Yağlıdere-Alucra il yolunun 77-97. kilometreleri arasının ulaşıma tamamen kapatıldığı belirtilerek, "Bu güzergahı kullanmayı planlayan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın güvenliği için alınan bu tedbire gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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