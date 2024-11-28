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Gümüşhane Üniversitesi ve Jandarma Afet Tedbirleri İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Gümüşhane Üniversitesi ve Jandarma Afet Tedbirleri İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı
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Gümüşhane Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı ile afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalar için iş birliği protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, hazırlıkların önemine vurgu yaptı.

Gümüşhane Üniversitesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında afet tedbirleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Zeybek ve Demiral arasında, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılacak faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada, Zeybek'in şu ifadelerine yer verildi:

"Özellikle son yıllarda yaşadığımız büyük afetleri düşünecek olursak, hazırlıkların ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Üniversitemiz ile Gümüşhane Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan bu işbirliği protokolü ile afet öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte yürütülecek çalışmalarla hem akademik hem de pratik anlamda karşılıklı destek sağlanacaktır. Eğitim, araştırma, ortak projeler ve bilimsel etkinlikler gibi birçok alanda iş birliğinin yapılmasını öngören protokol ile afetlerin etkilerini en aza indirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyoruz."

Demiral ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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