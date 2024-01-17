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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeybek makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz Bebeğimsin", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını oylayan Zeybek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kardeşe son dokunuş" karelerini seçti.

Zeybek, fotoğrafları seçerken çeken kişinin yaşadıklarının gözünün önüne geldiğini belirterek, "Bir bütün halinde fotoğrafları seçerken o fotoğrafı çeken arkadaşımızın da hassasiyetleri, özeni ve dikkati gözümüzün önüne geldi. Seçilecek fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı, basın mensuplarımızı ve fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum. Yarışmanın başarılı şekilde devamını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Umut Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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