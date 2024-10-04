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Gümüşhane Üniversitesi Öğrencilerinin Elektrikli Aracı TEKNOFEST'te Sergileniyor

Gümüşhane Üniversitesi Öğrencilerinin Elektrikli Aracı TEKNOFEST'te Sergileniyor
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te sergileniyor. Araç, tam şarjla 3 saat yolculuk imkanı sunarak dikkat çekiyor.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araç, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde sergilenen projeler arasında, Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde kurulan Araştırma Geliştirme Teknoloji Takımı'nın ürettiği elektrikli araç da yer alıyor.

TEKNOFEST kapsamında 2022'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda "elektromobil" kategorisinde tur birincisi olan araç, tam şarjla 3 saat yolculuk imkanı sunuyor.

Yapımında 9 öğrenci görev aldı

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent Pehlivan, AA muhabirine, yapımında karbon fiber kullanılan 2 kişilik aracın 9 öğrenci tarafından 3 ayda tamamlandığını söyledi.

Pehlivan, elektrikli aracın yanı sıra öğrencilerin birçok projesinin de festivalde sergilendiğini belirterek, "Hedefimiz öğrencilerimizle iyi bir uyum içerisinde ürün tasarlayabileceğimizi göstermek." dedi.

Aracın tasarımında enerji verimliliği ve hızlanmaya öncelik verdiklerini dile getiren Pehlivan, projeyi geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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