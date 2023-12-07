Gümüşhane Üniversitesi'nden buzlanma risk haritası projesi

Gümüşhane Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrenciler tarafından yapılan çalışma sonucunda, kış mevsiminde buzlanan ve kapanan yollar tespit edilerek buzlanma risk haritası oluşturuldu. Çalışma, TÜBİTAK tarafından da kabul edildi ve alttan ısıtma sistemi projesinin riskli yollara entegre edilmesi önerildi.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerden oluşan heyet, etkili soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının gündelik yaşamın yanında sürücülerin de olumsuz etkilediği kentte, çalışma başlattı, kış mevsiminde ilk buzlanan ve kapanan yolları tespit edip, buzlanma risk haritası oluşturdu. Buzlanma riskine karşı, alttan ısıtma sistemi projesinin riskli yollara entegre edilmesini de öneren çalışma, TÜBİTAK tarafından da kabul edildi.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri Dr. Fatih Işık ile Dr. Selam Eraslan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Savaş Çağlak, beraberindeki öğrencilerden Rabia Kanyılmaz, Coğrafya Bilgi Sistemleri dersi kapsamında, kış mevsiminin çetin geçtiği Gümüşhane'de, çalışma başlattı. Heyet, kentte kış mevsiminde ilk buzlanan ve kapanan yolları tespit edip, buzlanma risk haritası oluşturdu. Çıkarılan haritada; kentte, buzlanmanın ilk meydana geldiği noktalar, kırmızı renkte gösterildi. Buzlanma riskine karşı, alttan ısıtma sistemi projesinin riskli yollara entegre edilmesini öneren heyetin çalışması, TÜBİTAK tarafından da kabul edildi. Çalışmalarını sürdüren akademisyenler, öneri ve buzlanma risk haritasını, ilgili kurumlara verecek.

'GÜMÜŞHANE'DE 103 GÜN DON GÖRÜLMEKTEDİR?

Gümüşhane'de karasal iklimin hakim olduğunu belirten Dr. Fatih Işık, 'Bu iklim özelinde Gümüşhane'de 103 gün don görülmektedir. Yani yılın yaklaşık 3'te 1'inde sıcaklıklar 0 derecenin altında olabilmektedir. Haliyle bu kış aylarında düşen sıcaklığa bağlı olarak buzlanma olayı çok yaşanmaktadır. Bu durum Gümüşhane'de yaşayan insanlarda sakatlanmalara, yaralanmalara, sosyal hayat aksamalarına ve hatta trafik kazalarına neden olmaktadır. Bu durumlardan yola çıkarak kentte ilk buzlanmanın yaşandığı mahalle, cadde ve sokakları belirleyip, bir proje hazırladık. Ardından projeyi TÜBİTAK'ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına sunduk ve destek aldık. Bu destekle araştırmamızı gerçekleştirdik' dedi.

'DON SOSYAL HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR'

Gümüşhane'de topografik şartlar nedeniyle yatay yapılaşmadan çok dikey yapılaşmanın varlığına dikkati çeken Işık, 'Araştırmamızın sonuç haritasında esasında buzlanma tehlikesini daha çok eğimli yamaçlarda beklerken kent kanyonu olarak ifade edebileceğimiz cadde ve sokak aralarında çok daha fazla olduğunu gördük. Bu kent kanyonu alanlarını açacak olursak Gümüşhane şehrinde topografik şartlar nedeniyle yatay yapılaşmadan çok dikey yapılaşma hakim. Bu nedenle yüksek katlı binalar arasında kalan cadde ve sokaklar kent kanyonlarını meydana getirmiştir. Bu kent kanyonlarının arası güneş almayınca, don oluşturmaktadır. Aksamalara karşı bu noktalara güneş panelli yer ısıtması sistemlerinin kurulması faydalı olacaktır" diye konuştu.

'SONUÇLARI KURUMLARA TESLİM EDECEĞİZ'

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Kanyılmaz da, 'Gümüşhane buzlanma çok fazla görülen bu buzlanma sosyal hayatı çok etkiliyor. Buzlanmayla beraber trafik kazalarının ve yaralanmaların daha fazla olduğu gözlemedim. Bu olumsuz durum nedeni tespit etmek için TUBİTAK'a proje için başvuru yaptık. Projemizde Gümüşhane'de buzlanmanın ilk meydana geldiği cadde, sokak ve yolların tespitini yaptık. Tespit ettiğimiz yolları üzerinden bir risk haritası oluşturduk. Projemizin sonuçlarını ilgili kurumlara tespit edeceğiz. Kar yağında buz için yapılan çalışmaların ilk olarak riskli alanlardan yapılmasını önereceğiz' şeklinde konuştu.