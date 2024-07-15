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Gümüşhane-Trabzon kara yolu sağanak sonucu kapanarak ulaşıma kapandı

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Gümüşhane-Trabzon kara yolu, sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Yol, Özcan Mahallesi mevkisindeki Gümüşhane tüneli girişinde kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda yolda trafik akışı normale döndü.

Gümüşhane- Trabzon kara yolu sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası suların sürüklediği toprak ve taş parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yoluna taşındı.

Yol, Özcan Mahallesi mevkisindeki Gümüşhane tüneli girişinde kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Öte yandan belediye ekipleri, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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