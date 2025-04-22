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Gümüşhane-Tirebolu Yolunda Heyelan Anı Kamerada

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Gümüşhane-Tirebolu karayolunda meydana gelen heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, heyelan tehdidi nedeniyle Jandarma tarafından kontrollü bir şekilde yönetildi.

Gümüşhane- Tirebolu yolunda heyelan anı kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Tirebolu karayolunda meydana gelen ve büyük bir gürültüyle gerçekleşen heyelan kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre vatandaşların dün yamaçtaki yarıkları görerek ihbarda bulunmasının ardından bugün bölgede gerçekleşen heyelan karayolunu ulaşıma kapattı.

Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayda Jandarma'nın heyelan tehdidi nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü sağlaması ve heyelan anında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçerken o anlar vatandaşlar tarafından farklı açılardan cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur Mahallesi İncirli Mevkiinde gerçekleşen heyelanın ardından dağ yamacından akıntıların devam ettiği, yeni heyelan gelebileceği değerlendirirlerken Jandarma ve Karayolları ekipleri yolu her iki yönden ulaşıma kapattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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