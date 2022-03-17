GÜMÜŞHANE - Orta ve Doğu Karadeniz'de 402 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor
AA - Güncel
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Gümüşhane İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları -Gümüşhane Gümüşhane merkez ve ilçelerinde de 39 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmaları -Gümüşhane
Gümüşhane merkez ve ilçelerinde de 39 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
Ekipler, taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 22 personel ve 12 iş makinesiyle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.