Gümüşhane'nin Örümcek Ormanları sonbaharın renklerine büründü

Gümüşhane'nin doğa harikası Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü başladı

Doğaseverlerden sonbaharın renkleriyle bezeli Örümcek Ormanlarında mest eden yürüyüş

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin önemli karışık ormanlarından birisi olmasının yanında içerisindeki yüzlerce yıllık ağaçların göğe uzandığı canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları sonbaharla birlikte renk cümbüşüne dönüştü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada olduğu hayran bırakıcı bir manzaraya dönüşen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında sarı, turuncu ve kırmızının binbir tonuna bürünen yapraklar örümcek ormanlarını adeta bir masal dünyasına çevirdi.

Gürül gürül akan dereleri, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen Örümcek Ormanlarında her yıl yapılan sonbahar yürüyüşü bu yıl da rekor katılımla gerçekleştirildi.

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanların, Kafkasların ve Türkiye'nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği ve Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü sporcularının katıldığı etkinliğe 140 sporcu katıldı.

Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda sonbaharın mest eden ortamında yürüyüş yapan doğaseverler tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400 yaşın üzerindeki ladin ve köknar ağaçlarının olduğu, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylaları ile Kabaktepe Şehitliği güzergahında bulunan alanda bulunan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını da ziyaret etti.

Sonbaharın güzelliğini en etkileyici şekilde yaşatan bölgelerden birisi olan benzersiz coğrafyada bu atmosferi soluyarak görsel şölenin tadını çıkaran sporcular yürüyüşün sonunda Kürtün Belediyesi tarafından ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktı, çalan kemençe eşliğinde horon oynadı.

Sonbaharın renklerini keşfetmek isteyen doğaseverler için ideal bir nokta olan bölgede yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, dik yamaçları yararak vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz manzara eşliğinde yürüyen sporcular labirenti andıran patikaları, hırçın yamaçları, şelaleleri, endemik bitki çeşitliliğini ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türlerinin oluşturduğu şöleni görme fırsatı buldu.

Yürüyüş boyunca doğaseverler sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürüdüğü, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının hakim olduğu coğrafyayı bol bol fotoğrafladı.

"Yıllanmış ağaçların burada bulunması çok etkiledi"

Etkinliğe katılan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Ayşenur Yılmaz, daha önce de geldiği bölgede manzaranın çok güzel olduğunu belirterek, "Sonbaharın başlangıcıyla, yaprakların sararması görsel bir şölen oluşturdu. Sarıdan yeşile bütün renklerin birbiriyle uyum sağladığı mükemmel bir manzara gördük. Gümüşhane'de böyle bir yer olabileceğini hayal etmiyordum. Beni en çok ağaçların görsel olarak birbiriyle bütünleşmesi, yıllanmış ağaçların burada bulunması çok etkiledi" dedi.

"Gümüşhane coğrafyasının doğanın hakim renklerini kullanarak muhteşem bir şiir yazdığı coğrafya Örümcek Ormanları"

Etkinliğe Trabzon'dan katılan Gümüşhaneli dahiliye uzmanı Babürşah Taşlı ise Örümcek Ormanlarını, Gümüşhane coğrafyasının doğanın hakim renklerini kullanarak muhteşem bir şiir yazdığı coğrafya olarak nitelendirerek, "Biz bu şiiri başkalarından da dinleyebilirdik ama zor olanı seçtik. Arkadaşlarımızla hareket etmeyi seçtik ve GÜDAK'ın öncülüğünde muhteşem bir yürüyüşle doğanın kalbinde bu şiiri canlı dinleme fırsatımız oldu. İngiliz şair William Black bir sözünde diyor ki "İnsanlar gördükleri kadardır" buradan hareketle sabahki bizle şuanki biz arasında gördüklerimizin bize kattıkları arasında ciddi fark var. Hayal dünyamızda sandığımız şeylerinde gerçekte olduğunu görmek bizi büyüledi. Buna sebep olan GÜDAK başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Örümcek Ormanları doğa müzesi halinde olan muhteşem bir mekan"

Sporcuları hem ilçeye gelişlerinde hem de etkinlik sonunda ağırlayan Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen de "GÜDAK'a her yıl yaptıkları Örümcek Ormanları etkinlikleriyle ilçemize sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz de her yıl bu etkinliğe katkı sunuyoruz. Bu yıl da yöresel ürünlerimizden ekmeğimiz, incirimiz, fındığımız başta olmak üzere sporcularımıza ikram ettik. Bugün 81 ilden ve her meslek grubundan insanlarımız burada. Onlar Kürtünümüzün ve Örümcek Ormanlarının tanıtımına son derece katkı sağlıyorlar. Örümcek Ormanları anıt ağaçları, endemik bitkileri, ladin, köknar ve çeşitli ağaçlarıyla doğa müzesi halinde olan muhteşem bir mekan. Buraya katılan GÜDAK üyelerine, Giresun'dan, Trabzon'dan gelen sporcularımıza teşekkür ediyorum. Burada sonbaharda muhteşem bir manzara oluşuyor. Ben burayı herkesin gezip görmesini istiyorum. Anıt ağaçlarıyla, Çağlayandibi Şelalesiyle, manzarasıyla, Kabaktepe şehitliğiyle, Güvenç Abdal'ın temsili mezarının olduğu Güvende yaylasıyla birlik ve beraberlik içerisinde kültürümüzü yaşamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"15 yıl önce ilk geldiğimizde 7 kişiydik, bugün 140 kişiyiz"

GÜDAK olarak 15 yıldır bu parkuru yürüdüklerini ve ilk yıl 7 kişilik ekiple başladıkları yürüyüşe bu yıl 140 kişiyle geldiklerini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise "Her sene bize muhteşem görüntüler sunan Örümcek Ormanları bu yıl çok daha güzeldi. GÜDAK bu işi başardı. Yerel yönetimlerle başardı. Onlar bize destek oldu, biz onlara destek olduk. Yıllar önce yürüdüğümüz parkurda araçlar gidiyordu, çağrılarımız cevap buldu ve bu yol sadece yürüyüş için kullanılıyor. Gazeller içerisinde gökte ve yerde sarı ve yeşil görüntülerin ortasında muhteşem bir parkur yaptık. Belediye Başkanımız başlangıç ve bitişte bize çok güzel ikramlarda bulundu ve eğlence tertipledi. Bundan sonra da Örümcek Ormanları bu şekilde daha artarak ziyarete devam eder. Katılım fazla olunca yürüyüş tecrübesi az olan sporcularımız için son 3 yıldır üst yayladan başlayıp 12 kilometre yürüyoruz. Herkesin yürüyebileceği bir parkur. Bu parkuru 5 saatte tamamladık ve tüm katılımcılar çok keyif aldı. Bu manzara 1 ay daha gözükebilir. Bu yıl mevsim biraz farklı. Bir süre daha bu manzara görülebilir. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.