Gümüşhane'nin Mor Sümbül Cenneti: Damlı Köyü'nde Unutulmaz Yürüyüş

Gümüşhane'nin mor sümbül cenneti 'Damlı Köyü'

GÜMÜŞHANE - Baharın tüm cömertliğini sergilediği Gümüşhane'nin eşsiz doğasında, 41 doğa tutkunu, Damlı köyünün masalsı atmosferinde unutulmaz bir deneyime imza atarak yeşilin bin bir tonuyla süslenen patikalar ve göz alabildiğine uzanan mor sümbüller arasında, ruhu dinlendiren bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi doğa severler Kürtün ilçesi sınırlarındaki baharda adeta canlı bir tablo gibi renklenen Damlı Köyü'ne yürüyüş düzenledi. Sazalanı mevkiinde yürüyüşe başlayan grup kadim ormanların arasından kıvrılan patikalardan Damlı köyüne ulaştı.

Doğanın tüm ihtişamını gözler önüne serdiği bahar mevsiminde, aralıklarla süzülen yağmur damlaları yürüyüşçülere eşlik ederken tepelerin ve vadilerin arasında uzanan rotada ilerleyen doğaseverler Damlı Köyü'nün etrafını saran patikalarda, her adımda farklı bir güzellikle karşılaştı.

Zaman zaman sisler içerisinde gerçekleşen yürüyüş sırasında köy içinde öbek öbek mavi renkte açan mavi ve mor orman sümbüllerin içinde bol bol fotoğraf çeken doğaseverler 14 kilometrelik parkuru akşam saatlerinde tamamladı.

"Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamadım"

Rengarenk açan çiçeklerin sporculara eşlik ettiği yürüyüşe ilk kez katılan sporculardan Nurten Öğretmek, gördüğü manzara ve yaşadığı mutluluğu "Bugün Erikbeli Yaylası ve Damlı köyüne geldik. Çok güzel bir yayla. Yağmurlu bir havada yürüdük. O kadar güzel çiçekler, mor sümbüller, papatyalar, sarı papatyalar, bizim yaylalarda olan sarı tutyalar. O kadar güzel bir gün ki yağmurlu ama harika bir gün. Güzel arkadaşlar, çok güzel bir gün. Çok mutlu oldum. Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamadım ve ilk defa katılıyorum. İnşallah devamını her zaman yapacağım inşallah. Hava güzel, yağmurlu, arkadaşlarımız güzel. Çok güzel, çok mutlu oldum" sözleri ile anlattı.

Yürüyüşe katılan Hamza Kesici de "Ben bir yıl oldu Gümüşhane'ye geleli. Bir yıl boyunca hep böyle GÜDAK'la bu turlara katılmayı düşündüm. Nasip bugüne oldu. İlk defa katılıyorum. ve çok memnun kaldım. Buraların yaylaları, doğası falan çok güzel yerler. Herkese tavsiye ederim. Temiz hava, doğada yürüyüş yapmak insanın, hele ki şu zamanda insanın en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi. Herkese tavsiye ederim, herkesin gelmesini isterim" dedi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise Damlı köyündeki yürüyüşü her yıl yapmaya gayret ettiklerini belirterek "Her sene mutlaka bu parkurları yapıyoruz çiçek ve doğasını izlemek, görmek, fotoğraflamak için. Bu sene de bir hafta geç olmasına rağmen programı yaptık. Fakat mevsim biraz ağır yürüdü. Bu sene kış şartları ağır. Çiçek oranı güzel fakat istediğimiz gibi değil. Ama yine de çok güzeldi. Doğa harika. Ufak bir yağmur olsa da güzel bir şekilde yürüdük" diye konuştu.