Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası'nda dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

M.İ, İ.E. ve K.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.