Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası'nda yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 mermi bulundu. Olayla ilgili olarak M.İ, İ.E. ve K.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası'nda dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
M.İ, İ.E. ve K.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.