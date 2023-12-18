Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.