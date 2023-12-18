Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 01.15'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgi verdi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afad ; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, saat 01.15'te, 15.03 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.