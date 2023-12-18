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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18 Aralık 2023 23:39 Güncelleme: 23:41 Abone Ol

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kelkit ilçesi olarak belirlendi ve 15,68 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aynı zamanda Erzincan Merkez'de de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.