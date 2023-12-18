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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kelkit ilçesi olarak belirlendi ve 15,68 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aynı zamanda Erzincan Merkez'de de 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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