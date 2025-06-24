Gümüşhane'nin Gizli Cenneti: Çakırgöl Gölü

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Gümüşhane'nin 2 bin 553 metre yüksekliğinde bulunan Çakırgöl Gölü, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Buzul kalıntıları ve çevresindeki kar tabakalarıyla dikkat çeken göl, doğaseverler için ideal bir keşif alanı sunuyor.

Gümüşhane'nin zirvesinde saklı güzellik: Çakırgöl Gölü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin 2 bin 553 metre rakımındaki Çakırgöl Gölü, yaz aylarında ortaya çıkan eşsiz manzarası, buzul kalıntıları ve çevresindeki dokusuyla büyüleyici manzaralar sunuyor.

Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 553 metre yüksekliğiyle gökyüzüne en yakın noktalardan biri olan Çakırgöl Gölü, binlerce yıllık buzul geçmişini yansıtan yapısıyla dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri, berrak suları ve çevresinde hala görülen kar kütleleriyle bu eşsiz göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yalnızca yaz mevsiminde ulaşım sağlanabilen Çakırgöl, haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen çevresindeki yüksek yamaçlarda hala kış mevsimini andıran kar tabakalarıyla karşılıyor ziyaretçilerini.

Gümüşhane merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bu alan, iklim koşullarının sertliği nedeniyle yılın büyük bölümünde ulaşıma kapalı kalıyor.

Çevresindeki tarihi sit alanları ve yüksek rakımıyla Türkiye'nin en etkileyici yayla manzaralarından birine sahip olan Çakırgöl Gölü, doğal yapısıyla olduğu kadar sessizliği ve sakinliğiyle de ruhu dinlendiriyor.

Yalçın kayalıklarla çevrili göl, doğaseverler, kampçılar, fotoğraf tutkunları ve keşif gezileri yapmak isteyenler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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