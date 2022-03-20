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Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

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