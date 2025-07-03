Gümüşhane'nin Arzularkabaköy Beldesi'nin Adı 'Bahçeli' Oldu
Gümüşhane'nin Merkez İlçesi'ne bağlı Arzularkabaköy Beldesi'nin adı, İçişleri Bakanlığı kararıyla 'Bahçeli' olarak değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Belediye Kanunu çerçevesinde hayata geçirildi.
Gümüşhane'nin Merkez İlçesine bağlı Arzularkabaköy Beldesi'nin adı "Bahçeli" olarak değiştirildi.
Yer adının değiştirilmesine dair İçişleri Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Belediye Kanunu'nca alınan karar doğrultusunda beldenin ismi "Bahçeli" oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel