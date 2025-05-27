Gümüşhane Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Gözaltı

Gümüşhane Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Gözaltı
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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, sosyal medya üzerinden sahte oto yedek parça ilanları ile 300 kişiyi dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Operasyon Gümüşhane, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gümüşhane merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek oto yedek parça satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Gümüşhane, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçu" işlediği öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin öğrencilerden temin edilen GSM hatları ve banka hesapları üzerinden 300 kişiyi dolandırdığı, hesaplarda yaklaşık 20 milyon lira para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
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