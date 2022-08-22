Gümüşhane haberleri... Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Gümüşhane haberler... İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Havalimanı'ndan cenaze aracı ile alınarak törenin yapılacağı Kürtün ilçesine getirildi. Kürtün Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine, şehit Bekçi Oltan Koca'nın ailesi ve yakınları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, Toktamur Yaylası'ndaki Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın da bulunduğu mezarlığa defnedildi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz Gümüşhane İstanbul Şişli Güncel Haberler

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