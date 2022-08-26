Gümüşhane haberleri! Aylin Nazlıaka: Kaderine Terk Edilen Gümüşhane'de Yurttaşlar, Tedavi İçin Çevre İllere Gitmek Zorunda Kalıyor

Edinilen Gümüşhane haberine göre CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ndeki yol sorununun hâlâ çözülemediğini belirterek, “Kaderine terk edilen Gümüşhane’de yurttaşlar, tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Önce hastaneyi açıp ardından yol planlandığı için çözüme kavuşmayan bir yol sorunu var” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki yol sorununun hala çözülemediğini belirterek, "Kaderine terk edilen Gümüşhane'de yurttaşlar, tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Önce hastaneyi açıp ardından yol planlandığı için çözüme kavuşmayan bir yol sorunu var" dedi.

Aylin Nazlıaka, dün Gümüşhane'ye giderek sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikaların temsilcileri ile buluştu, esnafı ziyaret etti. Nazlıaka, daha sonra partisinin il başkanlığında CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'ın düzenlediği toplantıya katıldı. Gümüşhane'deki sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, Kadın Kolları İl Başkanı Belgin Çakır, Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Nil Bektaş da hazır bulundu.

Nazlıaka, Gümüşhane'deki temaslarının ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Kaderine terk edilen Gümüşhane'de yurttaşlar, tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Önce hastaneyi açıp ardından yol planlandığı için çözüme kavuşmayan bir yol sorunu var" dedi. Nazlıaka, açıklamasında şunları kaydetti:

"HERHANGİ BİR TEDBİR ALINMADAN KIŞ MEVSİMİNDE AÇILAN HASTANENİN YOLU, YAĞAN KARLA BİRLİKTE KAPANDI"

"Gümüşhane'nin Eskibağlar mahallesindeki bir tepeye yapılan Gümüşhane Devlet Hastanesi, 2015 yılında bitirildi fakat zemin sorunları nedeniyle 2021 yılının aralık ayına kadar hizmete açılamadı. Açıldığında da sorunları bitmedi. Herhangi bir tedbir alınmadan kış mevsiminde açılan hastanenin yolu, yağan karla birlikte kapandı. Araçlar inip çıkamadığı için hastalar kendi imkanları ile tepeden aşağı inmek zorunda kaldı. O dönemde çalışmaların başladığı belirtilerek 'Yol sorunu fiziki olarak çözülecek' açıklaması yapıldı ama sorun tam olarak çözülemedi. Sorun bu kadarla da sınırlı değil. Yol bir vatandaşın arazisi olduğundan dolayı bir istimlak sorunu yaşanıyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, o dönem yaptığı açıklamada, 'Bedeli mukabilinde ödeme yapacağız. Bu alanlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızın yanına gitmiştik. Başka yerde Hazine yerlerini emlak değerinden alıp, normal rayiç değeri üzerinden satıp oradan elde ettiğimiz gelirle bu yolun kamulaştırılmasında buradaki arsa sahiplerine ödeyeceğiz' demişti. Gümüşhane'de öğrendik ki sorun çözülmemiş.

"YOL PROBLEMİ ÇÖZÜLMEMİŞ BİR HASTANE VAR"

Sağlığa erişim en temel haktır. Fakat yol problemi çözülmemiş bir hastane var. Ayrıca hastaneler, sağlam temellerle sağlam zeminler üzerine inşa edilir. Allah korusun, bir gün Gümüşhane'de bir deprem olsa o hastanenin hali ne olacak; hepimiz endişeliyiz. Bir sorunu daha var bu hastanenin. Yeterli sayıda doktoru yok. Buradaki hekimlerimizin hali harap. Hastalara yetişemiyorlar. Hastalar, 'tedavi olmak için civardaki hangi şehre gideyim' diye düşünüyorlar.

"GÜMÜŞHANE'DE EN AZ BİR MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Örgütlü gücümüzle sahadayız. Partimize büyük bir teveccüh var. Onun için CHP ailemizi büyütmek, genişletmek gibi bir sorumluluğumuz da var. Araştırmalar bize şunu gösteriyor; üye sayımızın arttığı yerlerde partimizin oy oranı da doğru orantılı olarak yükseliyor. Gümüşhane'de en az bir milletvekili çıkarmak istiyoruz. Çalışacağız, örgütleneceğiz ve örgütlü gücümüzle birlikte seçim günü geldiğinde sandığa gideceğiz, oylarımızı vereceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız ve güzel günleri, aydınlık yarınları hep birlikte kucaklayacağız."