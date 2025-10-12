Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimler ile bazı yaylalara kar yağdı.

Gümüşhane il merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.

-Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şehir merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yağmur etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası karla birlikte beyaza büründü.

Yaylalardaki kar yağışını bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Ordu kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.