Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün endüstriyel dağcı ekibi, Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonrası 120 metrelik yamaca tırmanarak riskli kaya kütlelerini düşürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Karayolları 101. Gümüşhane Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Baruş, AA muhabirine, yamaçlarda riskli durumun devam etmesi nedeniyle Karayollarının dağcı ekiplerinin çalışma yaptığını söyledi.

Kaya parçalarının yolu tamamen kapattığını belirten Baruş, ekiplerce yol üzerindeki heyelanın bir kısmının temizlendiğini ifade etti.

Baruş, inceleme sonucunda yamaçtan kaya düşme riskinin devam ettiğinin belirlendiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karayolları dağcı ekipleri çalışma yapıyor. Serbest düşürebileceği kayaları levye ve kriko ile düşürüyor. Ayrıntılı incelemeden sonra eğer levye ve krokiyle düşürülemeyecek durumda olan kayalar varsa dinamitleme çalışması yapacaklar. Biz istiyoruz ki yolumuz tam güvenli hale gelince trafiğe açılsın çünkü mevsim itibarıyla da yukarıdan akışın devam etme ihtimali var. Serbest durumda kalan malzeme aşağı doğru geliyor."

Heyelan nedeniyle yol zemininde çökme meydana geldiğini aktaran Baruş, yolun ekiplerce güvenli hale getirilmeden, riskli durum ortadan kaldırılmadan ulaşıma açılmayacağının altını çizdi.

Vali Baruş, yolun zemin iyileştirme çalışması sonrasında trafiğe açılacağına işaret ederek, "Risk almamak için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Yukarıda risk olmasaydı gelen heyelanı temizlemiş olacaktık. Risk durumu devam ettiği için ekipler temizliği tam olarak yapamıyor. Araçlar çalıştığı için titreşim oluyor ve yukarıda serbest malzemenin gelme ihtimali var. Bu risk nedeniyle çalışamıyorlar." dedi.