Gümüşhane'deki baraj ve göletlere 246 bin sazan yavrusu salındı

Gümüşhane'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında 246 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Torul ve Kürtün baraj gölleri başta olmak üzere Şiran ilçesinde Yukarı Kulaca, Ceviz, Bahçeli, Telme, Yeşilbük, Beydere ve Kırıntı göletlerine, Köse ilçesinde Kabaktepe ve Yuvacık göletlerine sazan yavrusu bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, proje kapsamında il genelinde bugüne kadar 23 gölet ve baraj gölüne 1 milyon 370 bine yakın sazan balığı yavrusu bırakıldığını vurguladı.

Sazan balığı yavrularının bulundukları sulardaki besin durumuna göre 2 yıl içinde avlanacak seviyeye gelebildiğini anlatan Kıraç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sulama amacıyla kullanılan baraj ve göletlerde yapılan balıklandırma çalışmasıyla, sportif balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılması hedefleniyor. Sürdürülebilirlik için sportif olta balıkçılarının belirlenen kurallar çerçevesinde avlanma yapmaları büyük önem taşımaktadır. Doğal ortamına bırakılan yavru sazan balıklarının üreme boyuna 40 santimetreye ulaşıncaya kadar amatör ve ticari balıkçılar tarafından avlanmaması ve onlara en az bir defa üreme şansı tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından son derece önemlidir."

Kıraç, balık popülasyonunun artırılması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Mevcut göl ve göletlerde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.