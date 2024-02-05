Gümüşhane'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Harmancık köyü mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 25 LF 325 plakalı yolcu otobüsü, Y.Z'nin kullandığı 29 DD 396 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.Z, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.