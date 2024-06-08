Gümüşhane'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde açık alanda bulunan Tülay Genç'e yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.