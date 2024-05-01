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Gümüşhane'de Yayla Evinde Ölü Bulunan Kişi

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Ahmet Topşir adlı bir kişi yayla evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından fark edilen durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede Topşir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

Kürtün ilçesinin Kazıkbeli Yaylası Barak Obası'na giden Ahmet Topşir'den (68) haber alamayan yakınları, yayla evini kontrol etti.

Topşir'in evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Topşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Topşir'in cesedi, otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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