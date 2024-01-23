Gümüşhane'de Yasa Dışı Yollarla Giren 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Gümüşhane'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale polis uygulama noktasında kontrol ettikleri bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.N. (38) ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.