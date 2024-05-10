Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Öğrencinin Silahlı Saldırısı Protesto Edildi
Gümüşhane'de bir lisenin müdürünün yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine eğitim sendikaları tepki gösterdi. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları protesto etmek için toplandı.
Gümüşhane'de eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, yaşanan olayları basın açıklamasıyla protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, şiddeti önleyecek ve faillerini cezalandıracak yasal düzenlemeyi takip ettiklerini söyledi.
Aslan, yasal bir düzenleme talep ettiklerini sözlerine ekledi.