Gümüşhane'de yaban keçileri ve ayı dronla görüntülendi

Gümüşhane'de kayalık alandaki yaban keçileri ile ayı dronla görüntülendi.

Kent sakinlerinden Muhammet Tutar, kırsal alanda sürü halinde gezinen yaban keçilerini dronla görüntülediği sırada, henüz karların erimediği bölgedeki ayıyı fark etti.

Yaban keçileri ve ayıyı bir süre kayda alan Tutar, bunları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tutar, AA muhabirine, bölgede kışın bu yıl ağır geçmemesi üzerine ayıların uykularından uyandığını belirterek, ayı ve yaban keçilerini aynı yerde dronla görüntüleme imkanı bulduğunu söyledi.