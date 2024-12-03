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Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Gümüşhane'de, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. 4 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'de üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüpheliler E.T, M.A.Ç, Y.S.Ç. ve E.B'nin üzerinde yapılan aramada 7 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 7,65 milimetre çapında 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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