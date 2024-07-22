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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Madde ve Para Ele Geçirildi

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Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 40 gram uyuşturucu madde, 301 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ve 24 bin 310 lira nakit para bulundu. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.T isimli şahsın İnönü Mahallesinde bulunan evine operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan aramam kararı ile ekiplerce yapılan operasyonda M.T'nin evinde 40 gram uyuşturucu madde, 301 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ve 24 bin 310 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Operasyon Gümüşhane Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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