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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Operasyonda, kenevir bitkisi, esrar ve silah ele geçirildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Özen köyünde S.K'nin kenevir bitkisini hasat ettiği tespit edildi.

Ekiplerce, uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile S.K'nin evinde yapılan aramada, 4 kök kenevir bitkisi, 1063 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Güvenlik Kenevir 3-sayfa Güncel Kelkit Hukuk

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