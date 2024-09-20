Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Gümüşhane'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, otobüs terminalinde Y.E.Ç'nin üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Y.E.Ç'nin üzerinde arama yaptı.
Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.