Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilden ele geçirilen 109 gram esrar maddesi ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Belenli Köyü mevkisinde yapılan genel asayiş denetimlerinde bir otomobilden şüphelenildi.
Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 109 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobildeki F.Ş, A.Y ile Ö.Ç gözaltına alındı.