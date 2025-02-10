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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 zanlı uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ş. ve A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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