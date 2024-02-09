Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:

Gümüşhane'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Gümüşhane Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title