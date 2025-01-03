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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde E.M. ve S.K'nın araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada 99,3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 42 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hükümlü olduğu öğrenilen S.K. ile ilgili de gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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