Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli evinde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ve 34,54 gram kubar esrar ile yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.D'nin Hasanbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Ekipler, 7 kök Hint keneviri ve kurutulmuş 34,54 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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