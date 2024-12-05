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Gümüşhane'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Gümüşhane'de bir otomobil ve evde yapılan aramada 9 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan S.D'nin otomobilinde ve evinde dedektör köpeği ile yapılan aramada, 9 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, sigara sarma kağıdı ile uyuşturucu kullanma ve öğütücü aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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