Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobildeki Sürücü Yaralandı
Gümüşhane'nin Canca Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Sabri T. (19) idaresindeki 29 AF 522 plakalı otomobil, Canca Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yolda seyir halindeyken yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Belediyeye ait otobüs parkı binasının arka kısmına düşen araçtaki sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel