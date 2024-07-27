Gümüşhane'de üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Budak köyü mevkisinde Hamit T. (76) yönetimindeki 25 SC 240 plakalı otomobil ile Uğur K'nin (44) kullandığı 34 GDT 261 plakalı otomobil ve Ömer Faruk K. idaresindeki 29 AF 261 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Suzan T. (82), Torul ve Gümüşhane'deki hastanelere sevk edildi.