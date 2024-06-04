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Gümüşhane'de Türkçe'nin Zenginlikleri Sergisi Açıldı

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 'Dilimizin Zenginlikleri' adlı proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda sergi açıldı. Öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini konu edinen resimlerin yer aldığı sergi, öğrencilerin çeşitli şiir ve türküleri seslendirmeleriyle tamamlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulu'ndaki programda, öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini konu edindikleri resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, proje kapsamında öğrencilerin Türkçe'nin zenginliklerini tanımaları, dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyalarını geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Program, öğrencilerin çeşitli şiir ve türküleri seslendirmelerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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